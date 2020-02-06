В Берестовицком районе правоохранители ликвидировали мини-завод по изготовлению самогона

Производство напитка в хозяйственной постройке во дворе частного дома отчима организовал 26-летний житель райцентра. Изъято больше тонны литров браги, которая на момент появления милиционеров еще не успела "дозреть". Сам самогонщик заявил, что полученный напиток делал исключительно для себя.