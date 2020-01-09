3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
В Березе на пожаре спасли пенсионерку и ее сына
Когда пожарные расчеты были на месте ЧП, из окна 2-го этажа шел дым, а внутри горевшей квартиры могли находиться люди. В ходе разведки первым нашли сына хозяйки, а уже после в жилой комнате на кровати и его мать. При помощи носилок женщину вынесли на свежий воздух. Пострадавших с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" отвезли в больницу. Причина пожара устанавливается, но говорят, что это неосторожность при курении со стороны сына.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва