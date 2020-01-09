В Березе на пожаре спасли пенсионерку и ее сына

Когда пожарные расчеты были на месте ЧП, из окна 2-го этажа шел дым, а внутри горевшей квартиры могли находиться люди. В ходе разведки первым нашли сына хозяйки, а уже после в жилой комнате на кровати и его мать. При помощи носилок женщину вынесли на свежий воздух. Пострадавших с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" отвезли в больницу. Причина пожара устанавливается, но говорят, что это неосторожность при курении со стороны сына.