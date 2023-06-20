В Березе пьяного бесправника останавливали со стрельбой - видео задержания

Сотрудники ГАИ подали сигнал об остановке водителю "мерседеса", однако шофер наоборот лишь увеличил скорость. Началась погоня. Автомобилист не реагировал на требования сотрудников милиции об остановке, создавая при движении реальную угрозу жизни людей. Даже несколько предупредительных выстрелов в воздух не дали результата, тогда стражам порядка пришлось стрелять по колесам авто. Только так машина остановилась. За рулем был 39-летний житель Бреста, очевидно мужчина был пьян, что позже подтвердила и проверка. В салоне также находился выпивший пассажир и 14-летняя дочь шофера.