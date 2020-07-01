В Березинском районе украл баллон и напал на милиционеров

Украл баллон и напал на милиционеров. В Березинском районе в одной из деревень, задержали 48-летнего местного жителя по подозрению в краже. Когда мужчину привезли в РОВД для разбирательств, тот ударил двух сотрудников по лицам. В итоге дебошира отправили в изолятор. Версия о его причастности к краже газового баллона подтвердилась - похищенное он продал знакомому, а деньги пропил. Известно, что ранее мужчина был судим за убийство. Сейчас возбуждены уголовные дела за кражу и насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел.