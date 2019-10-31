В Березинском районе вспыхнула пилорама

Горячая ночь выдалась у спасателей в Березинском районе. Там вспыхнула пилорама. Сообщение о ЧП поступило около 2 часов ночи. Когда бойцы МЧС приехали на место, выяснилось, что стихия охватила уже крышу постройки. Сообщается, что в здании проводили распил доски. Огнеборцы оперативно потушили пожар, никто не пострадал. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. По одной из версии, пламя могло разыграться из-за неосторожного обращения с огнем. Кто может иметь отношение к ночному пожару, сейчас выясняется. Огонь уничтожил часть крыши и 10 кубических метров готовой продукции.