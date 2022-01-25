В Березовском районе у местных жителей из сараев пропали вещи и два поросенка
Серия дерзких краж в Березовском районе. В милицию обратились местные жители с заявлением о том, что из их сараев - а они были открыты - пропали некоторые вещи и 2 поросенка. Оперативники УГРО по горячим следам вычислили и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался неработающий 46-летний местный житель.
Накануне мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вызвал такси и поехал в деревню Шилинок. Он попросил водителя остановиться возле одного из домов, беспрепятственно зашел на частную придомовую территорию, похитил из сарая мешок с зерном, мешок с мукой и алюминиевый бидон, положил похищенное в багажник такси и попросил водителя отвезти его в деревню Дягелец. В деревне Дягелец он в полном соответствии с предыдущей схемой украл из сарая на частной придомовой территории двух поросят вьетнамской породы и также поместил их в багажник такси.
После фигурант нашел покупателей и продал им полмешка зерна и двух поросят. За выручку он оплатил проезд в такси и купил крепкие напитки. По факту кражи в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В биографии мужчины уже есть уголовная статья за аналогичное преступление, но в тот раз его привлекли чужие саженцы растений.