В Березовском районе у местных жителей из сараев пропали вещи и два поросенка

Накануне мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вызвал такси и поехал в деревню Шилинок. Он попросил водителя остановиться возле одного из домов, беспрепятственно зашел на частную придомовую территорию, похитил из сарая мешок с зерном, мешок с мукой и алюминиевый бидон, положил похищенное в багажник такси и попросил водителя отвезти его в деревню Дягелец. В деревне Дягелец он в полном соответствии с предыдущей схемой украл из сарая на частной придомовой территории двух поросят вьетнамской породы и также поместил их в багажник такси.

Наталья Милюкова, официальный представитель УВД Брестской области