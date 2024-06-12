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В Березовском районе утонул рыбак: его обнаружил брат

В Березовском районе утонул рыбак. Утром 10 июня 37-летний мужчина ушел рыбачить и не вернулся домой. Брат отправился на поиски родственника и обнаружил его в водоеме "Залужский карьер" без признаков жизни.

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