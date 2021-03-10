В Бобруйске девушка отметила 8 Марта и села за руль

Оказалось это ей не впервой. Автомобиль «киа» сотрудники остановили днем - машина виляла по дороге. За рулем оказалась 48-летняя местная жительница с визуальными признаками алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования она отказалась.



Позже выяснилось, что женщину уже трижды лишали прав. Сейчас она ехала также без удостоверения.



