В Бобруйске пьяный мужчина, угрожая водителю осколком стекла, угнал его автомобиль и скрылся

Инцидент случился у мини-рынка по улице Красноармейской. В роли жертвы оказался 76-летний владелец ВАЗа, он не растерялся и быстро сообщил о произошедшем в милицию. В городе и пяти районах Могилевской области был введен план «Перехват». Спустя два часа в Жлобине инспекторы ГАИ заметили угнанный автомобиль, водитель которого попытался скрыться. Проехав на запрещающий сигнал светофора два перекрестка, нарушитель врезался в световую опору. Подозреваемый был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый 42-летний могилевчанин. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.



