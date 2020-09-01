3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
В Бобруйске пьяный мужчина, угрожая водителю осколком стекла, угнал его автомобиль и скрылся
Инцидент случился у мини-рынка по улице Красноармейской. В роли жертвы оказался 76-летний владелец ВАЗа, он не растерялся и быстро сообщил о произошедшем в милицию. В городе и пяти районах Могилевской области был введен план «Перехват». Спустя два часа в Жлобине инспекторы ГАИ заметили угнанный автомобиль, водитель которого попытался скрыться. Проехав на запрещающий сигнал светофора два перекрестка, нарушитель врезался в световую опору. Подозреваемый был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый 42-летний могилевчанин. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.
Президент
Все
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Лукашенко об ЛГБТ в Грузии: Да не примут это грузины, они всю жизнь на женщин смотрели, с пеленок
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов