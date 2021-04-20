Без срока давности - в Бобруйске раскрыто убийство, совершенное 21 год назад. В апреле 2000 года неизвестный напал на 20-летнюю девушку у подъезда, затащил ее в лифт и избил. На лестничной площадке мужчина несколько раз ранил жертву ножом, снял одежду, а после на техническом этаже нанес другие увечья, от которых потерпевшая скончалась. Всего на теле погибшей эксперты насчитали более 50 ранений. Нападавший забрал сумочку жертвы и скрылся, выбросив нож в болото.