В Бобруйске след пальца на оконной раме помог найти вора

В Бобруйске след пальца на оконной раме вывел на злоумышленника. В райцентре обокрали дачу - преступник отжал окно, залез в дом и похитил слесарные инструменты, гитару и другие вещи.

И снова помогли эксперты во время осмотра места преступления, специалисты ГКСЭ обнаружил следы обуви, отвертку, куртку и сумку, которые не принадлежали хозяину дачи. А на оконной раме эксперт выявил след руки. По дактилоскопическому учету Государственного комитета судебных экспертиз установлено, что след оставил 41-летний ранее несудимый бобруйчанин. Последний признался в краже, а часть похищенного у него изъяли.