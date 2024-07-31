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В Бобруйске след пальца на оконной раме помог найти вора
В Бобруйске след пальца на оконной раме вывел на злоумышленника. В райцентре обокрали дачу - преступник отжал окно, залез в дом и похитил слесарные инструменты, гитару и другие вещи.
И снова помогли эксперты во время осмотра места преступления, специалисты ГКСЭ обнаружил следы обуви, отвертку, куртку и сумку, которые не принадлежали хозяину дачи. А на оконной раме эксперт выявил след руки. По дактилоскопическому учету Государственного комитета судебных экспертиз установлено, что след оставил 41-летний ранее несудимый бобруйчанин. Последний признался в краже, а часть похищенного у него изъяли.
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