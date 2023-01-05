В Бобруйске следователи разбираются в обстоятельствах загадочной смерти 43-летнего мужчины

Мужчину нашли уже мертвым в его же машине, стоящей в гараже, в минувший вторник. По информации следствия, накануне трагедии в том же гараже мужчина устроил застолье с родственниками. После импровизированного банкета гости отвели хозяина в дом, а уже на утро не смогли до него дозвониться и, забив тревогу, отправились на поиски. Но было уже слишком поздно. Что произошло за ночь и зачем мужчина вернулся на место застолья - предстоит выяснить следователям. Сейчас они рассматривают версию, она пока предварительная, - смертельное отравление угарным газом.