В Бобруйске сотрудники наркоконтроля изъяли у продавца-консультанта 9 кг марихуаны. Как установили оперативники, у себя на даче вблизи райцентра мужчина организовал производство каннабиса. Растения конопли сушились на чердаке дома, а готовый продукт в измельченном виде фасовался в пакеты и банки. При этом под дурман мужчина собрал парник, в котором обнаружили горшки с растениями, семена конопли, грунт, удобрение и фольгу. Готовый товар он планировал продать знакомым, часть оставить для себя. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.