В Бобруйске возбудили уголовное дело в отношении парней, которые увели ВАЗ у местного жителя

Угнали машину и припрятали до лучших времен. В Бобруйске возбудили уголовное дело в отношении трех парней, которые увели ВАЗ у местного жителя. Инцидент произошел в ночь на 18 января. Хозяин сообщил в милицию о пропаже утром. И уже в тот же день сотрудниками уголовного розыска подозреваемые были задержаны. Это двое парней 21 года и 18 лет - жители Бобруйского района. Какими мотивами руководствовались юноши, не ясно.