В Бобруйске задержан несовершеннолетний сбытчика мефедрона

Пошел на риск ради денег. В Бобруйске задержали несовершеннолетнего сбытчика особо опасного психотропа. Подозреваемый заключен под стражу. Как сообщили следователи, на 17-летнего юношу надели наручники 1 апреля после того, как тот вышел из лесу с закладкой. Позже результаты экспертизы подтвердят, что найденное у него вещество белого цвета - особо опасный психотроп мефедрон. Во время допроса парень признается, что хотел подработать. Наткнулся на рекламное объявление на улице - работодатель обещал заплатить 1000 долларов США уже через неделю. Предложение оказалось настолько заманчивым, что фигурант, зная о том, что ему грозит, рискнул согласиться. По заданию кураторов молодой человек получал розничные партии запрещенного товара и делал закладки с мелкими дозами.