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В Бобруйском районе упало гнездо аистов: на помощь птенцам пришли сельчане

В Бобруйском районе местные жители пришли на помощь аистятам, которые упали вместе с гнездом. Не исключено, что их домик пошатнулся от ветра. Четыре птенца оказались на земле. Некоторые из птиц получили травмы.

Местные жители вызвали для пострадавших ветврача. Аистят решили передать на временное содержание в зооуголок в городском парке Кировска.

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