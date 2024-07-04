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В Бобруйском районе упало гнездо аистов: на помощь птенцам пришли сельчане
В Бобруйском районе местные жители пришли на помощь аистятам, которые упали вместе с гнездом. Не исключено, что их домик пошатнулся от ветра. Четыре птенца оказались на земле. Некоторые из птиц получили травмы.
Местные жители вызвали для пострадавших ветврача. Аистят решили передать на временное содержание в зооуголок в городском парке Кировска.
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