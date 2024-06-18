В больнице Минска мужчина обокрал медперсонал

В минской больнице воришка обокрал медперсонал, когда обнаружил, что дверь одного из кабинетов открыта, и там никого нет. Он выждал подходящий момент, проник в помещение и похитил кошелек с деньгами из женского рюкзака, стоявшего на подоконнике, а далее как ни в чем не бывало спокойно покинул здание.