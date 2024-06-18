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В больнице Минска мужчина обокрал медперсонал

В минской больнице воришка обокрал медперсонал, когда обнаружил, что дверь одного из кабинетов открыта, и там никого нет. Он выждал подходящий момент, проник в помещение и похитил кошелек с деньгами из женского рюкзака, стоявшего на подоконнике, а далее как ни в чем не бывало спокойно покинул здание.

Обнаружив пропажу денег, медработник обратилась за помощью в милицию. По камерам видеонаблюдения удалось проследить путь передвижения злоумышленника.

Впоследствии его личность была установлена благодаря результативной работе специалиста Московского (г. Минска) районного отдела Государственного комитета судебных экспертиз, который в ходе осмотра места происшествия обнаружил и изъял след руки на поверхности двери, ведущей к лестнице. При проверке изъятого следа в Государственном комитете судебных экспертиз установлена его принадлежность 50-летнему мужчине. Незамедлительно переданная информация позволила правоохранителям оперативно задержать подозреваемого.
Марина Кудравец, главный инспектор управления ГКСЭ по Минску

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