В Борисове автомобиль ушел под землю, авария на МКАД, лобовое ДТП под Свислочью - происшествия на белорусских дорогах в рубрике "Автодайджест"

Информация с белорусских дорог. Обзор подготовила Алена Лешкевич.

В Толочинском районе перевернулся автомобиль с россиянами. Авария произошла накануне вечером на автодороге Минск - Москва. Водитель автомобиля Hyundai не справится с управлением, в результате чего машину занесло, и она опрокинулась. Все, кто находился в транспортном средстве, а это 6 человек, доставлены в ближайшую больницу. После оказания медицинской помощи они отпущены домой. Среди пострадавших также 18-летний подросток.

Микроавтобус с пассажирами опрокинулся под Барановичами. Авария произошла накануне вечером на автодороге М1. По предварительной информации, водитель автомобиля "Мерседес-Спринтер" не учел погодные условия и съехал в кювет, где машина опрокинулась. Она была еще с прицепом, тягач не перевернулся. В салоне находилось, кроме водителя, семь человек, четверо из которых получили травмы различной степени тяжести.

Лобовая авария под Свислочью. Легковушка влетела прямо под фуру. Пострадали два человека. Причиной аварии стала непогода. Женщина на Renault не справилась с управлением и столкнулась с тягачом DAF. Водитель получила перелом шейного позвонка и была госпитализирована в хирургическое отделение. Все участники происшествия были пристегнуты ремнями безопасности, что помогло избежать более тяжелых последствий.

ДТП в Дзержинске

Три человека пострадали в ДТП в Дзержинске. На улице Минской столкнулись Renault и Kia. По предварительной информации, водители первой машины при повороте налево не пропустил встречный автомобиль. В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажир Renault. С полученными травмами они госпитализированы.

"Не трамвай - объедет", - подумал, видимо, водитель Hyundai и при въезде во двор не пропустил электрический общественный транспорт на улице Плеханова в Минске. Машины столкнулись. В ДТП никто не пострадал.

Массовое ДТП на МКАД

Авария из пяти автомобилей стала причиной утреннего затора на внутренней стороне МКАД. Из-за несоблюдения дистанции в районе Долгиновского тракта столкнулись несколько машин. Пассажир одной из них получил травмы и был доставлен в больницу.

В Борисове автомобиль ушел под землю. Водитель поставил свой Mercedes на зеленой зоне во дворе. Когда утром пришел, увидел, что авто наполовину провалилось. Плохая погода стала причиной того, что пространство под транспортом размыло, и машина провалилась.