Домашняя плантация: в Борисове двое друзей выращивали коноплю в квартире. Идея собственной мини-лаборатории возникла у 35-летнего жителя райцентра. Как выяснилось, мужчина не раз пользовался услугами интернет-магазина по сбыту наркотиков. Товар забирал посредством тайников. А однажды решил и сам выращивать запрещенную траву. Купил партию высохших соцветий, выбрал из них семена и создал условия для благоприятного цветения. Для организации своей лаборатории мужчина использовал жилье покойной бабушки, сообщили в милиции.



