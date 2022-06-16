Криминальный поход за новыми вещами. В Борисове двое ребят обокрали павильоны на рынке. Добычей стали 5 комплектов постельного белья, детская одежда, наушники и наличные. Общий ущерб превысил 1800 рублей. Ночной набег обернулся для подельников уголовным делом за кражу. Фигурантам 23 и 25 лет. Это не первая промашка в их жизни - за плечами подобные преступления. А потому, изучив записи с камер видеонаблюдения, милиционеры налетчиков узнали и задержали. Часть похищенного изъяли, а вот наличные сообщники успели потратить.

