ЧПЗона X

В Борисове обнаружен арсенал времен Первой мировой войны

Опасная находка была сделана в 10 метрах от пешеходного моста через реку Березина. На месте работали саперы, которые раскопали две гранаты Ф-1, ствол от гладкоствольного охотничьего ружья, а также предмет, похожий на винтовку. Гранаты были уничтожены на полигоне, а оружие отправлено на экспертизу.

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