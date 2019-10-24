В Борисове обнаружен арсенал времен Первой мировой войны

Опасная находка была сделана в 10 метрах от пешеходного моста через реку Березина. На месте работали саперы, которые раскопали две гранаты Ф-1, ствол от гладкоствольного охотничьего ружья, а также предмет, похожий на винтовку. Гранаты были уничтожены на полигоне, а оружие отправлено на экспертизу.