В Борисове отчим изнасиловал 11-летнюю падчерицу - мужчина задержан

Выяснилось, что подобный факт действительно имел место быть. В ночь с 10 на 11 ноября девочка себя неважно чувствовала и не могла уснуть. Тогда отчим прилег на кровать к девочке и совершил насильственные действия сексуального характера. В настоящее время правоохранительные органы проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Фигурант задержан.

Андрей Кезик, заместитель начальника УНиПТЛ УВД Минской области