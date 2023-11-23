ЧПЗона X

В Борисове отчим изнасиловал 11-летнюю падчерицу - мужчина задержан

Шестиклассница одной из школ города Борисова пожаловалась медикам, что не хочет возвращаться домой. Причина - сексуальные приставания отчима. Врачи незамедлительно сообщили об этом в милицию.

Выяснилось, что подобный факт действительно имел место быть. В ночь с 10 на 11 ноября девочка себя неважно чувствовала и не могла уснуть. Тогда отчим прилег на кровать к девочке и совершил насильственные действия сексуального характера. В настоящее время правоохранительные органы проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Фигурант задержан.
Андрей Кезик, заместитель начальника УНиПТЛ УВД Минской области

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все