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В Борисове отчим изнасиловал 11-летнюю падчерицу - мужчина задержан
Шестиклассница одной из школ города Борисова пожаловалась медикам, что не хочет возвращаться домой. Причина - сексуальные приставания отчима. Врачи незамедлительно сообщили об этом в милицию.
Выяснилось, что подобный факт действительно имел место быть. В ночь с 10 на 11 ноября девочка себя неважно чувствовала и не могла уснуть. Тогда отчим прилег на кровать к девочке и совершил насильственные действия сексуального характера. В настоящее время правоохранительные органы проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Фигурант задержан.
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