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В Борисове правоохранители задержали парня, который дважды пытался обокрасть магазин бытовой техники
Дважды провал - в Борисове правоохранители задержали парня, который дважды пытался унести понравившийся товар из магазина бытовой техники. Первая попытка оказалась неудачной. Юноша взял колонку и ушел мимо кассы, это заметили сотрудники торговой точки и остановили парня, объяснив ему последствия такого поведения. Все же молодого человека это не остановило, он вернулся уже за новым товаром. На этот раз собирался уехать на самокате, однако работники магазина нажали тревожную кнопку. Парня отвезли в милицию, но объяснить причину своего поступка правоохранителям он не смог. В отношении юноши возбудили уголовное дело.
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