В Борисове сотрудники МЧС спасли из огня женщину, причину ЧП установят специалисты

В Борисове сотрудники МЧС спасли женщину, в ее квартире разыгрался огонь. Ночью спасателям поступило сообщение о пожаре в апартаментах на первом этаже. Огнеборцам сообщили, что в помещении может быть человек. Дверь в жилище была открыта, сосед ее выбил, чтобы помочь хозяйке, но из-за дыма не смог войти внутрь. Бойцы МЧС нашли женщину на полу в коридоре. Ее вынесли на свежий воздух и до приезда медиков спасатели проводили реанимационные мероприятия. С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" пострадавшую отвезли в больницу. Точную причину ЧП установят специалисты.