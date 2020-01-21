В Борисове в яме нашли тело 55-летнего мужчины

В Борисове следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины - накануне утром, в арке между подъездами дома, жильцы нашли тело 55-летнего жителя райцентра.



По предварительным данным, мужчина ехал на велосипеде и упал в яму глубиной около двух метров. Она, кстати, была обозначена специальной лентой. Ее выкопали во время ремонта канализационных труб. На месте работала следственно-оперативная группа. Для установления причины смерти назначена экспертиза. Опрашиваются сотрудники коммунальной организации, изъята документация.



