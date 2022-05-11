В Борисове задержали грабителя ювелирного магазина, им оказался 20-летний безработный

В Борисове задержан грабитель ювелирного магазина. Нападение случилось в минувшие выходные. В торговый зал ворвался парень с битой, забрал планшеты с драгоценностями, которые были на прилавке, и скрылся. Продавец нажала тревожную кнопку.

В течение десяти минут департамент охраны задержал нападавшего. 20-летний неработающий житель Борисова шел как ни в чем не бывало. При нем обнаружили похищенные драгоценности на сумму свыше 50 тысяч рублей. За грабеж возбуждено уголовное дело.