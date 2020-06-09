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В Борисове задержали отца и сына, которые похитили в магазине алкоголь
По информации милиции, к преступлению причастны двое - 17-летний парень и его 38-летний отец. Они вместе зашли в торговый павильон, и пока старший из налетчиков разговаривал с продавцом, подросток достал из холодильника бутылку пива и ушел. Через какое-то время и мужчина взял бутылку и ретировался. Известно, что оба посетителя ранее уже привлекались к ответственности и недавно вернулись из мест не столь отдаленных. Судьбу парня еще предстоит определить, а вот в отношении отца возбудили дело за грабеж.
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