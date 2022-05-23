В Борисове задержан очередной курьер телефонных мошенников

Задержан очередной курьер телефонных мошенников. Студент - заочник, парню 21 год, и он из Борисова. Объявление нашел о подработке в телеграм-канале. О том, что работа непростая, догадывался.

Молодого человека задержали с поличным сразу после второго визита к жертве. Заметим, что за два дня в Борисовское РУВД обратились около 20 пенсионеров, которым с подобными историями звонили аферисты. Все они не поверили мошенникам и обратились в милицию. Отчасти это помогло быстро установить и задержать курьера. Телефонные мошенничества, киберпреступления - трансформируется преступность, изменяется и милиция, которая ищет новые пути и способы борьбы с криминалом в сфере высоких технологий.