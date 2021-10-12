ЧПЗона X

В Борисове задержан подозреваемый в педофилии

В Борисове задержан подозреваемый в педофилии. Его жертвой, по данным УВД, стала 16-летняя девочка. Как сообщается, 57-летний борисовчанин силой затащил ее в лес и совершил половое сношение. Инцидент произошел около шести часов вечера в одном из спальных районов города.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все