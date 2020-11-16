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В Борисове задержаны отчим с пасынком, которые промышляли кражами
Рыболовные снасти, магнитолы и аккумуляторы. В Борисове задержаны отчим с пасынком, которые промышляли кражами. Начиная с сентября, в милицию стали поступать заявления по фактам хищений из строящихся домов и автомобилей. Как сообщают правоохранители, 36-летний ранее судимый мужчина взял в напарники 18-летнего сына сожительницы. К слову, парень тоже уже привлекался к уголовной ответственности. Вдвоем они подбирали объекты по внешнему виду и легкости вскрытия, а краденое хранили там, где жили. На дело сообщники выходили только ночью, на их счету порядка десятка краж. Возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до 4 лет лишения свободы.
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