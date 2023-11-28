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В Борисове женщина едва не зарезала своего сожителя разбитой бутылкой
В Борисове женщина едва не зарезала своего сожителя разбитой бутылкой из-под вина.
Накануне происшествия пара выпивала дома. Когда же сожители изрядно захмелели, между ними начался конфликт. В какой-то момент словесная перепалка переросла в драку. В порыве ярости мужчина схватил сожительницу за шею, но женщина вырвалась и, отбежав к столу, взяла пустую бутылку от спиртного. Разбив ее об стол, осколком она нанесла мужчине удар в шею. Ранение оказалось не смертельным, пострадавшему врачи успели оказать помощь.
В отношении его возлюбленной возбуждено уголовное дело.
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