В Брагине задержали молодых парней, которые могут быть причастны к кражам из машин

Заявления в милицию об исчезновении имущества из автомобилей поступили еще в октябре. Обратились сразу несколько человек. Из салонов и багажников транспортных средств пропали магнитолы и инструменты. И это итоги лишь одной ночи. Двери почти у всех машин были не заперты. Установить жулика по горячим следам не удалось. Но вскоре у оперативников появилась информация, что к делу могут иметь отношения сразу несколько человек. Это трое 19-летних парней, двое из которых судимы ранее не были, и еще один молодой человек имел проблемы с законом за вымогательство. Часть чужого имущества стражи порядка нашли дома у подозреваемых. Сейчас правоохранители выясняют, имеют ли отношение парни к автокражам в других районах. Возбуждено уголовное дело.