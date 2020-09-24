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В Брагинском районе уничтожили поле дикорастущей конопли

События развернулись накануне. Сотрудники местного РОВД совместно с представителями пограничной службы в ходе рейда по контролю за местами произрастания наркосодержащих растений нашли поле дикорастущей конопли. Общая площадь наркоугодия составила почти 2 гектара. При помощи местного сельхозпредприятия поле было выкосили техникой. Уничтожено более 2,5 тонны дикорастущей конопли.

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