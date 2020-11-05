В Браславском районе женщина отравилась неизвестной жидкостью и погибла

По данным СК, 50-летняя местная жительница выпила из бутылки, где ранее находилась уксусная кислота, после чего ей стало плохо. Сожитель оказал даме первую помощь и предложил вызвать скорую, но она отказалась. Утром мужчина обнаружил женщину мертвой. Емкость изъята, назначены экспертизы.