ЧПЗона X

В Бресте бетонная балка упала на грузовик

В кабине оказались зажаты водитель и пассажир. Их извлекали спасатели, мужчины госпитализированы. Причины ЧП устанавливаются. Известно, что инцидент произошел на улице Генерала Попова. Предварительно, кран КамАЗа во время движения зацепил опору строительной конструкции, и она рухнула на кабину.

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