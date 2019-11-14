В Бресте бетонная балка упала на грузовик

В кабине оказались зажаты водитель и пассажир. Их извлекали спасатели, мужчины госпитализированы. Причины ЧП устанавливаются. Известно, что инцидент произошел на улице Генерала Попова. Предварительно, кран КамАЗа во время движения зацепил опору строительной конструкции, и она рухнула на кабину.



