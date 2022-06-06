В Бресте ликвидирована нарколаборатория

Нарколаборатория по выращиванию конопли ликвидирована в Бресте. Оперативники задержали троих 40-летних ранее судимых за незаконный оборот наркотиков жителей областного центра. Дома у каждого правоохранители обнаружили гроубоксы - специально оборудованные "шкафы" для эффективного выращивания растений в помещениях. Выяснилось, что фигуранты на протяжении года растили в них коноплю. Изъято 11 кустов каннабиса, системы освещения и вентиляции, удобрения, семена и готовая к употреблению марихуана. Возбуждено уголовное дело.