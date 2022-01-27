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В Бресте местный житель повредил 3 авто

Сражение с автомобилями в Бресте устроил местный житель. В милицию за помощью обратились трое владельцев машин и сообщили, что их транспорт повредил некий человек. Автомобили "Джили", "Пежо" и "Ауди" припаркованы были по улице Московской.

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