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В Бресте местный житель сражался с автомобилем - его задержали

Вступил в неравный бой и проиграл - в Бресте задержан местный житель, который устроил сражение с автомобилем, припаркованным у торгового объекта в областном центре. Странное поведение молодого человека не осталось без внимания: прохожие увидели, как он избивает машину, и сообщили об этом в милицию. Один из очевидцев сделал замечание парню, но тот попытался переключиться на мужчину.

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