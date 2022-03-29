В Бресте местный житель сражался с автомобилем - его задержали

Вступил в неравный бой и проиграл - в Бресте задержан местный житель, который устроил сражение с автомобилем, припаркованным у торгового объекта в областном центре. Странное поведение молодого человека не осталось без внимания: прохожие увидели, как он избивает машину, и сообщили об этом в милицию. Один из очевидцев сделал замечание парню, но тот попытался переключиться на мужчину.