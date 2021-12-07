3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
В Бресте местный житель угрожал ножом школьнику
Жесткие методы воспитания. В Бресте местный житель угрожал ножом школьнику. В СК рассказали подробности инцидента. 44-летний мужчина ехал в автобусе, рядом были трое школьников. По мнению фигуранта, ребята громко смеялись, и пассажир решил их проучить. Он встал со своего места и приставил нож к шее 13-летнего мальчика. Злоумышленник пригрозил воспользоваться ножом, если дети не будут вести себя тише. Школьники испугались и вышли на ближайшей остановке. Когда из транспорта вышел и мужчина, ребята проследили за ним, а после сообщили о случившемся правоохранителям. На место выбыла следственно-оперативная группа. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли нож. Допросили подозреваемого, свидетелей и пострадавшего. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Особо злостное хулиганство". Ранее у фигуранта были проблемы с законом. Отметим, что в момент инцидента он был пьян. Сейчас подозреваемый задержан и дает признательные показания.
Президент
Все
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Политика
Все
Общество
Все
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
Эксперты поделились мнением о Всемирном саммите по климату
Андрей Кунцевич рассказал, какого контента не хватает российскому и белорусскому зрителю
Ирина Левкович провела прием граждан в Витебске - с какими вопросами обращались жители города
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все