Жесткие методы воспитания. В Бресте местный житель угрожал ножом школьнику. В СК рассказали подробности инцидента. 44-летний мужчина ехал в автобусе, рядом были трое школьников. По мнению фигуранта, ребята громко смеялись, и пассажир решил их проучить. Он встал со своего места и приставил нож к шее 13-летнего мальчика. Злоумышленник пригрозил воспользоваться ножом, если дети не будут вести себя тише. Школьники испугались и вышли на ближайшей остановке. Когда из транспорта вышел и мужчина, ребята проследили за ним, а после сообщили о случившемся правоохранителям. На место выбыла следственно-оперативная группа. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли нож. Допросили подозреваемого, свидетелей и пострадавшего. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Особо злостное хулиганство". Ранее у фигуранта были проблемы с законом. Отметим, что в момент инцидента он был пьян. Сейчас подозреваемый задержан и дает признательные показания.