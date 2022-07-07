В Бресте молодую маму задержали за распространение психотропов

Детство родного ребенка рискует больше не увидеть из-за дозы. В Бресте молодая мама попалась на распространении психотропов. Оперативники наркоконтроля вместе с коллегами из Брестской таможни надели наручники на 28-летнюю жительницу областного центра, которая работала на виртуальный наркомаркет. У фигурантки нашли и изъяли 280 граммов особо опасного психотропного вещества – мефедрона. По версии милиции, молодая женщина, выполняя задания кураторов, фасовала крупные партии "синтетики" на мелкие дозы и делала закладки в тайниках.

Известно, что фигурантка не только работала на интернет-магазин, но и сама употребляла наркотик. Совершая противоправные деяния, она оставляла малолетнего сына с сожителем. Противоправная деятельность девушки продлилась немногим более месяца, после чего она была задержана. В ходе беседы с правоохранителями фигурантка призналась в содеянном. За незаконный оборот наркотиков с целью сбыта возбуждено уголовное дело. За совершение деяния ей грозит лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.