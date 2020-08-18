В Бресте на пожаре спасена женщина

Сообщение о ЧП в квартире на девятом этаже дома по улице Московской поступило на горячую линию 101 от очевидца. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, из окон шел сильный дым, есть ли в апартаментах люди, было неизвестно. Но в ходе проведения разведки хозяйка квартиры была обнаружена в комнате на кровати. Женщина была выведена на свежий воздух. После осмотра медиками с предварительным диагнозом "ожоги" пострадавшую доставили в больницу. Эвакуация жильцов дома не понадобилась.