В Бресте ночью полыхал гараж, от пожара в квартире спасался на балконе, мужчина боролся с огнем и получил ожоги

Обзор чрезвычайных происшествий по линии МЧС подготовила Елизавета Лакотко.

Брест

В областном центре минувшей ночью полыхал гараж, расположенный в переулке Жукова. В момент ЧП внутри находился мужчина, его спасли. О возгорании спасателям рассказали соседи по кооперативу. Очевидцы встретили бойцов МЧС и подсказали, где расположен горящий бокс. Огнеборцы с помощью бензореза срезали навесной замок, открыли ворота за которыми и обнаружили человека. Он обжегся, надышался дымом и теперь несколько дней проведет в больнице. Пламя повредило вещи в гараже и припаркованный внутри автомобиль. Что привело к инциденту - пока неясно.

Пожар разбушевался и на улице Красногвардейской. Там пламя охватило одну из квартир в пятиэтажке. Из-под входной двери жилища выбивался дым. Хозяин апартаментов ждал спасателей на балконе. Ему помогли выбраться на улицу, обошлось без травм.

Сообщается, что очагом возгорания стала тахта. А вот причину пожара выяснят эксперты.

Слонимский район

Серьезные ожоги получил мужчина, который в одиночку пытался отвоевать свое жилье у огня. Сейчас пострадавший в больнице, его состояние тяжелое. ЧП произошло в Слонимском районе - там вспыхнул деревянный дом. До приезда спасателей хозяин строения боролся с огнем своими силами, но безуспешно. Пламя потушили профессионалы. Повреждены две комнаты. Вероятно, пожар произошел из-за тлеющего окурка.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле

В Венесуэле спасатели борются с огнем на нефтеперерабатывающем заводе. Данное производство считается одним из крупнейших в мире. Сообщается, что пламя локализовано, пострадавших нет. Вместе с тем специалисты предупреждают, что ветер разносит по окрестностям клубы едкого черного дыма.