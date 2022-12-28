3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
В Бресте ночью полыхал гараж, от пожара в квартире спасался на балконе, мужчина боролся с огнем и получил ожоги
Обзор чрезвычайных происшествий по линии МЧС подготовила Елизавета Лакотко.
Брест
В областном центре минувшей ночью полыхал гараж, расположенный в переулке Жукова. В момент ЧП внутри находился мужчина, его спасли. О возгорании спасателям рассказали соседи по кооперативу. Очевидцы встретили бойцов МЧС и подсказали, где расположен горящий бокс. Огнеборцы с помощью бензореза срезали навесной замок, открыли ворота за которыми и обнаружили человека. Он обжегся, надышался дымом и теперь несколько дней проведет в больнице. Пламя повредило вещи в гараже и припаркованный внутри автомобиль. Что привело к инциденту - пока неясно.
Пожар разбушевался и на улице Красногвардейской. Там пламя охватило одну из квартир в пятиэтажке. Из-под входной двери жилища выбивался дым. Хозяин апартаментов ждал спасателей на балконе. Ему помогли выбраться на улицу, обошлось без травм.
Сообщается, что очагом возгорания стала тахта. А вот причину пожара выяснят эксперты.
Слонимский район
Серьезные ожоги получил мужчина, который в одиночку пытался отвоевать свое жилье у огня. Сейчас пострадавший в больнице, его состояние тяжелое. ЧП произошло в Слонимском районе - там вспыхнул деревянный дом. До приезда спасателей хозяин строения боролся с огнем своими силами, но безуспешно. Пламя потушили профессионалы. Повреждены две комнаты. Вероятно, пожар произошел из-за тлеющего окурка.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле
В Венесуэле спасатели борются с огнем на нефтеперерабатывающем заводе. Данное производство считается одним из крупнейших в мире. Сообщается, что пламя локализовано, пострадавших нет. Вместе с тем специалисты предупреждают, что ветер разносит по окрестностям клубы едкого черного дыма.
Другие новости проекта:
Президент
Все
Лукашенко заявил, что в будущую пятилетку нужно обратить внимание на развитие регионов
В Беларуси проделали большой путь по созданию АПК будущего, но впереди задач не меньше - Лукашенко
Белорусский лидер: В Беларуси не будут сворачивать программу "Один район - один проект"
Президент Беларуси: Сильные регионы - это сильная страна!
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе