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В Бресте пойман закладчик с внушительной партией мефедрона
Более полусотни свертков с мефедроном брестские таможенники изъяли у 18-летнего молодого человека. Сразу после задержания при личном обыске у закладчика было изъято 28 полимерных свертков с психотропами.
Как выяснили оперативники, задержанный успел оборудовать по всему Бресту еще 23 закладки с мефедроном. Все они были обнаружены и изъяты. Общий вес изъятых наркотиков 65 граммов. Это вполне внушительная партия для такого особо опасного психотропа.
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