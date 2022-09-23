В Бресте пойман закладчик с внушительной партией мефедрона

Более полусотни свертков с мефедроном брестские таможенники изъяли у 18-летнего молодого человека. Сразу после задержания при личном обыске у закладчика было изъято 28 полимерных свертков с психотропами.

Как выяснили оперативники, задержанный успел оборудовать по всему Бресту еще 23 закладки с мефедроном. Все они были обнаружены и изъяты. Общий вес изъятых наркотиков 65 граммов. Это вполне внушительная партия для такого особо опасного психотропа.