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В Бресте пресечена деятельность братьев-брокеров

Двое минчан, по данным милиции, занимались незаконным оборотом криптовалюты. Установлено, что родственники 22 и 25 лет около месяца торговали криптой на специализированных биржах в качестве посредников. Таким образом, обналичивались и конвертировались в том числе и похищенные у белорусов деньги. Нелегальный оборот превысил 375 тысяч рублей.

В соответствии с Декретом Президента "О развитии цифровой экономики" для физических лиц - нерезидентов Парка высоких технологий предпринимательская деятельность по обороту криптовалюты запрещена.
Андрей Глинский, начальник УПК УВД Брестской области


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