В Бресте пресечена деятельность братьев-брокеров

Двое минчан, по данным милиции, занимались незаконным оборотом криптовалюты. Установлено, что родственники 22 и 25 лет около месяца торговали криптой на специализированных биржах в качестве посредников. Таким образом, обналичивались и конвертировались в том числе и похищенные у белорусов деньги. Нелегальный оборот превысил 375 тысяч рублей.