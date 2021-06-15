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В Бресте пьяный водитель потерял контроль над управлением автомобиля

А это последствия аварии в Бресте, где 41-летний пьяный водитель потерял контроль над управлением, в результате чего Opel съехал с путепровода вниз. Автомобиль оказался на крыше. Освидетельствование показало свыше 2 промилле алкоголя. В результате ДТП шофер не пострадал, его также ждет высокий штраф и лишение прав.

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