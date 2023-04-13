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В Бресте следователи выясняют обстоятельства разбойного нападения на посетителя ночного клуба
По данным следствия, 28-летний житель Бреста отдыхал в заведении: выпивал и угощал алкоголем приезжего из Орши. Двое молодых парней (18 и 19 лет), увидев щедрого мужчину, предположили, что у него есть крупная сумма денег. Они подговорили того самого парня, который стал объектом аттракциона неслыханной щедрости, напасть на нового знакомого. На улице злоумышленники стали душить мужчину и повалили его на землю. Пока один нападавший держал жертву, сообщники обчистили его карманы. Куш в размере 200 рублей разделили на троих, причем гостю из Орши досталась всего десятая часть суммы. Но несмотря на это отвечать за разбой, совершенный группой лиц, придется наравне со всеми.
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