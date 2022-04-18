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В Бресте судэксперты исследовали револьвер, который нашли при переработке мусора

Милицию вызвали сотрудники предприятия. Оружие направили на судебную баллистическую экспертизу. Она-то и показала, что пистолет не огнестрельный, хоть и настоящий.

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