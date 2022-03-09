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В Бресте задержали пьяного водителя

Пьяного водителя задержали в Бресте. На "фольксваген" обратили внимание инспекторы ГАИ. Оказалось, что мужчина вез 4-летнюю дочку. Освидетельствование показало 3 промилле алкоголя. Теперь фигурант заплатит крупный штраф и будет лишен прав на 5 лет.

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