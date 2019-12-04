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В Бресте задержан мужчина, который повредил три автомобиля
Устал от дебоша и лег отдохнуть... В Бресте задержан мужчина, который повредил три автомобиля. По данным МВД, подозреваемый руками и ногами бил машины, в результате у транспорта разбиты стекла, зеркала, а также сломаны антенна и щетка. Правоохранителей вызвали очевидцы. К приезду милиционеров дебошир лежал на земле и не двигался, его увезла скорая. После того как пациент пришел в себя он так и не смог объяснить свою вспышку гнева. Вероятно, в момент инцидента он был выпившим. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство».
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