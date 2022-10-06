В Бресте задержаны братья-близнецы, которые проявляли нездоровый интерес к детям

15 потерпевших, двое подозреваемых и уголовное дело о педофилии. В Бресте задержаны братья-близнецы, которые подозреваются в домогательствах к детям. В поле зрения оперативников попали двое 35-летних мужчин, которые проявляли повышенный интерес к мальчикам младше 16 лет. Злоумышленники знакомились с ребятами из неблагополучных семей, втирались к ним в доверие и готовили их таким образом к близости.